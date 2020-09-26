Раскрыто местонахождение пропавшей после победы на выборах российской уборщицы

Раскрыто местонахождение пропавшей после победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области российской уборщицы Марины Удгодской. Об этом в субботу, 26 сентября, «Пятому каналу» рассказал местный житель.

По словам россиянина, знакомые Удгодской заверили его, что женщина дома, из региона она не выезжала. «Она просто убегала из дома — у нас деревня небольшая, за огородами сразу лес. За лесом — болото. Она туда бегала, было такое дело», — заметил он.

Мужчина также заявил, что на сельчанку оказывают давление местные власти. По этой причине она не хочет разговаривать и встречаться со знакомыми, чтобы избежать лишних подслушиваний. «Просто ей наказали строго-настрого никуда не высовываться, ничего не делать», — добавил собеседник канала.

Ранее сообщалось, что Удгодская пропала. Местные жители не видели ее несколько дней. Женщина могла удалиться, чтобы составить план предстоящей работы, либо пойти собирать клюкву на болото.

Марина Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.