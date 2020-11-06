Путин отреагировал на победу уборщицы на выборах в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу бывшей уборщицы на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 ноября.

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — сказал глава государства в ходе встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Она отметила, что среди участников прошедших в сентябре выборов не менее 37 процентов были служащими разного уровня, среди которых учителя, водители, механики, слесари. Так, по данным ЦИК, на выборах избирались 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов.

35-летняя Марина Удгодская вступила в должность 1 октября. По итогам голосования, жители отдали ей 84 голоса. По ее словам, управленческого опыта у нее нет, а в выборах она участвовала по просьбе бывшего главы Николая Локтева. Она была так называемым техническим кандидатом.

Однако для россиянки это были не первые выборы: в 2015 года она избралась депутатом сельского совета от «Единой России». В графе об образовании указан профессиональный лицей №23 имени Ф.В. Чижова в поселке Анфимово.