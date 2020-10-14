Выигравшая выборы уборщица заявила о заражении коронавирусом от Собчак

Выигравшая выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромкой области уборщица Марина Удгодская заявила, что заразилась коронавирусом от телеведущей и блогерши Ксении Собчак. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37», — рассказала Удгодская. По ее словам, заболела и ее дочь. Самой Удгодской пришлось уйти с работы пораньше из-за плохого самочувствия.

Ксения Собчак приезжала в деревню Повалихино 8 октября на съемки нового выпуска для своего YouTube-канала. Об этом рассказали местные жители. По их словам, ведущая не только брала интервью у главы поселения, но и охотно с ними фотографировалась. 13 октября, стало известно, что у Собчак обнаружен коронавирус.

Марина Удгодская почти пять лет работала уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения. Участие в выборах она приняла по просьбе бывшего главы Николая Локтева. По итогам голосования жители отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. С 1 октября Удгодская официально вступила в должность.