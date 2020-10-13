Собчак прокомментировала сообщение о заражении коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что она заразилась коронавирусом. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она связала появление публикации с дефицитом новостей.

«Может, все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна? Дебилы, ***, как говорил классик», — написала телеведущая.

Во вторник, 13 октября, сообщалось, что у Собчак обнаружен коронавирус. По данным Telegram-канала Mash, 11 октября она сдала ПЦР-анализ на COVID-19 и получила положительный результат. Утверждалось, что сама Собчак, возможно, еще не знает о результате теста.

В марте Собчак заявляла, что якобы переболела коронавирусом. Во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым она вспомнила, что в начале декабря 2019 года «свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать» и что ей поставили диагноз «атипичная пневмония».

Весной 2020 года вирус подозревали у матери ведущей, члена Совфеда России Людмилы Нарусовой. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта.

Сообщалось, что у нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус. Член Совфеда Андрей Клишас, ссылаясь на разговор с Нарусовой, заявлял, что результат теста был отрицательный. В мае Собчак рассказала, что мать перенесла тяжелую форму пневмонии и провела в больнице 10 дней.