Тарзан испугал Ксению Собчак внезапным агрессивным стриптизом

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Танцор стриптиза Сергей Глушко, более известный как Тарзан, показал телеведущей Ксении Собчак в опубликованном на YouTube интервью, как правильно танцевать мужской стриптиз. В ходе демонстрации артист внезапно схватил Собчак и испугал ее.

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Тарзан в просторечивых и нецензурных выражениях объяснил, что мягкие движения в мужском стриптизе присущи людям только нетрадиционной сексуальной ориентации. «Мужик должен быть страстным», — заявил он, после чего набросился на Собчак.

«Пришел, увидел, победил! Все! Ты моя», — объявил Тарзан. Собчак затем выбежала из комнаты.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю», — заявил Тарзан. Позже он удалил видео и объяснил, что опубликовал признание в измене Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео с его участием у Первого канала.