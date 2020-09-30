Наташа Королева объяснила измену Тарзана

Певица Наташа Королева объяснила измену своего супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан, кризисом среднего возраста. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале психолога Аллы Занимонец.

«Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения», — заявила Королева.

Певица отметила, что «бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня». По ее словам, мужчины легко переживают подобный период: «На левачок сходил, и как бы поправил ситуацию».

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю», — заявил Тарзан. Позже он удалил видео и объяснил, что опубликовал признание в измене Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

Ранее любовница Тарзана Анастасия Шульженко заявила о страхе за свою жизнь. Девушка обвиняла супругу Глушко в мести.