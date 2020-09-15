Любовница Тарзана заявила о страхе за свою жизнь из-за ревности Королевой

Любовница Тарзана Анастасия Шульженко заявила о страхе за свою жизнь из-за ревности Королевой. Видеообращение девушки опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам девушки, она не догадывалась, что общается с популярным и женатым мужчиной. Близкие отношения с Глушко Шульженко подтвердила, однако квартиру, как она заявляет, не обворовывала. Обвинения Наташи Королевой в краже ценностей Анастасия связывает с ее ревностью.

«Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей. Я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких», — рассказала Шульженко в видеообращении. По ее мнению, это месть Королевой любовнице мужа.

Ранее певица прокомментировала скандал, связанный с попыткой шантажа, предположительной изменой и ограблением Сергея Глушко. «Вся информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — заявила артистка. Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Шульженко, рассказал об угрозах Королевой, которые получала беременная подруга Тарзана.