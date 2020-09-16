Тарзан удалил признание в измене Наташе Королевой

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, удалил из соцсетей признание в измене своей жене, певице Наташе Королевой. Ролик, опубликованный в Instagram, более не доступен.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю», — заявил Тарзан.

Певец отметил, что был под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Позже, как пояснил бодибилдер, его спутницы ограбили квартиру.

Ранее любовница Тарзана Анастасия Шульженко заявила о страхе за свою жизнь. Девушка обвиняла супругу Глушко в мести и отрицала ограбление квартиры Королевой. По заявлению певицы и ее мужа, Шульженко украла у пары три тысячи евро, а также ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей.