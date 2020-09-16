Сергей Глушко, более известный как Тарзан, официально признался в измене своей жене певице Наташе Королевой. Об этом артист заявил в Instagram.

«Я хочу официально объявить. Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю. (...) Я не буду говорить, что это был не я или человек похожий на меня. Это сделал я и отвечать за это я буду перед богом и перед своей женой», — сказал Глушко. Он также подчеркнул, что любит лишь свою супругу.

По словам Тарзана, все произошло из-за того, что девушки, которые проводили с ним время, накачали его некими веществами. Он также обвинил их в отсутствии таланта для продвижения собственного имени честным путем. «Я обращаюсь сейчас к этим дамам. (...) То, что тебя трахнул Тарзан — это будет самое великое достижение в твоей жизни», — разъяренно заявил Глушко.

Ранее Анастасия Шульженко, которая проводила время с Тарзаном в отсутствие его жены, рассказала о том, что беременна. Кроме того, он призналась, что из ревности похитила из жилища артиста деньги и драгоценности. По оценкам Королевой, сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.