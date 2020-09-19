Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием. Новое обращение он выпустил в Instagram.

«Появившееся мое заявление на всю страну — это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия», — отметил Глушко. По его словам, с «двумя аферистками» подписан контракт на несколько выпусков программы.

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Он подчеркнул, что отношения между мужчиной и женщиной не должны обсуждаться в телеэфирах, а в интернете не должны публиковаться скрытые съемки. «У вас, господа организаторы всей этой грязной пены, нет задержки? Может быть, это обсудим на всю страну?» — гневно обратился Глушко.

Тарзан уточнил, что телеканал проигнорировал их совместные с супругой требования не выпускать выпуск передачи про их отношения. «Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел», — добавил певец.

16 сентября актриса Анастасия Шульженко, объявившая себя любовницей Тарзана, появилась в программе «На самом деле». В эфире она сдала тест на беременность, который оказался отрицательным. 17 сентября в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале вышел выпуск про отношения Тарзана и Королевой. В описании говорилось о «пропавших драгоценностях и якобы беременной любовнице».

Шульженко, утверждавшая о любовной связи с Тарзаном, обвиняла супругу Глушко в мести и отрицала ограбление квартиры Королевой. По заявлению певицы и ее мужа, Шульженко украла у пары три тысячи евро, а также ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Бодибилдер пояснил, что его спутницы также ограбили квартиру. Позже Глушко удалил из соцсетей признание в неверности.