Тарзан рассказал следователям об украденных драгоценностях Королевой

Бодибилдер, певец и стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал следователям об украденных драгоценностях своей супруги, певицы Наташи Королевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Глушко явился на допрос в УВД по ЗАО города Москвы. Сотрудники правоохранительных органов беседовали с ним о пропавших украшениях его жены. Выходя из здания УВД, Тарзан не стал отвечать на вопросы журналистов и не дал никаких комментариев.

Ранее, пока супруга бодибилдера Наташа Королева отдыхала на южном курорте, Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.

В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».