Ксения Собчак показала строительство своего дома за 40 миллионов рублей

Российская телеведущая и блогерша Ксения показала строительство своего загородного дома в Подмосковье. Фотографии опубликованы в ее Instagram.

«Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье!» — подписала снимки Собчак. Работами занимается компания HONKA Russia, специализирующаяся на возведении финских домов.

Коттедж ведущей строят по индивидуальному проекту из экологичных материалов. Здание обшито брусом, который покрыт специальным составом для защиты древесины.

Строители рассказали, что разместят в доме террасу, бассейн, несколько спален, просторную гостиную, а также, возможно, баню или финскую сауну. Издание StarHit сообщает, что стоимость коттеджа оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Собчак планирует жить здесь вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и сыном Платоном. По словам ведущей, мальчик плавает гораздо лучше нее, поэтому бассейну при строительстве уделят особое внимание.

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