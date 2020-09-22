Ксения Собчак выпустила свою линию белья и одежды и подверглась критике

Российская телеведущая и автор YouTube-канала «Осторожно! Собчак» Ксения Собчак выпустила собственный мерч и подверглась критике со стороны пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на странице знаменитости в Instagram.

В ассортименте линии одежды, выпущенной в честь YouTube-канала, появились oversize-худи, футболки и нижнее белье однотонной расцветки. На вещах напечатаны разные надписи, в частности, «У меня все трушно», «Не даю автографы», «Я не буду проще и не надо ко мне тянуться», «Не, ну а как?», а также трусы с логотипом канала и словом «Осторожно!».

По словам Собчак, при создании коллекции использовались органические материалы и ткани. Одежда изготовлена из хлопка, полиэстера и эластана. Стоимость вещей варьируется от 2600 до 9600 рублей.

Фото опубликовано @sobchak.store

«Очень классного качества худи, майки и белье. Сама ручками все щупала и долго выбирала. Линия экофрендли састейнебл! И да, ваши подписи я тоже взяла и учла!» — написала телеведущая. Она также снялась в рекламе собственного мерча.

Подписчики журналистки раскритиковали созданную ею одежду. «Чет дорого, регионы не потянут 10 тысяч за кофточку», «За такую цену можно было не печатать, а все же вышивкой сделать, чтобы через три стирки все не слезло», «Я, конечно, вас уважаю, но цены на ваш мерч — это какой-то дикий треш», «Могло быть гораздо круче, красивей, женственней и фразы интересней... Вы очень крутой журналист, Ксения, уважаю Вас... Но как-то нет», — писали пользователи.

Ранее в феврале Ксения Собчак вышла в свет в прозрачном бюстгальтере. Она посетила закрытую премьеру документального проекта Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый». Ее сфотографировали в классическом сером костюме: пиджаке и брюках, и оранжевом прозрачном бюстгальтере.