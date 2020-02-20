Ксения Собчак вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в откровенном наряде. Фотография появилась на сайте издания «Сплетник».

Журналистка посетила закрытую премьеру документального проекта Леонида Парфенова «Русские грузины. Фильм первый», которая прошла в московском кинотеатре «Иллюзион» 18 февраля.

На опубликованном снимке она запечатлена в классическом сером костюме: пиджаке и брюках. Под него она надела оранжевый прозрачный бюстгальтер. Образ Собчак дополняют кулон в виде креста в тон топа и несколько колец. В руках она держит горчичную сумку-мешок.

Появление на публике в прозрачных нарядах, выставляющих напоказ нижнее белье, стало трендом у знаменитостей в мае 2019 года. В аналогичных откровенных образах выходили в свет Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Дженифер Лопес, Ирина Шейк и другие. Эксперты моды считают, что тенденцию задала Ким Кардашьян, которая часто подчеркивает свою фигуру в облегающих полупрозрачных вещах.

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