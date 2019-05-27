Прозрачные платья стали трендом у знаменитостей

Появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. Об этом сообщает The Sun.

В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян, которая любит подчеркивать свою фигуру облегающими полупрозрачными платьями с блестками, под которыми угадываются очертания нижнего белья.

На прошедшем недавно во Франции Каннском кинофестивале этот тренд был довольно популярен. Модель Винни Харлоу появилась на красной дорожке в платье Ralph & Russo из прозрачного черного газа, спереди украшенном аппликацией в виде крокодила с чешуей из пайеток. Модель Роми Стрейд надела полупрозрачное платье из кружева оттенка экрю с высоким разрезом спереди от Etro Couture. Белла Хадид выбрала белый наряд с американской проймой и оборками из тюля от Dior Couture.

Ранее сообщалось, что подписчики социальной сети Instagram пристыдили гавайскую модель Джея Альварреза (Jay Alvarrez) за совместное селфи с подругой-коллегой Валентиной Фрадеграда (Valentina Fradegrada), которая была полностью обнажена. Пара сфотографировалась перед зеркалом в ванной, после чего Альваррез выложил снимок в Instagram.

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