Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс». Об этом сообщил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он объявил, что вируса в организме коллеги по Совфеду не обнаружено. «Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный», — сообщил Клишас.
Ранее сообщалось, что Нарусова была госпитализирована в медицинское учреждение в Коммунарке с подозрением на китайский коронавирус. Утверждалось, что ее привезли в больницу днем 25 марта. Причиной обращения стало то, что член Совфеда общалась с людьми, вернувшимися из-за границы.
Дочь Нарусовой, ведущая Ксения Собчак неоднократно публиковала комментарии о ситуации с коронавирусом в России. Сама журналистка отмечала, что старается проводить больше времени дома. Тем не менее 24 марта она опубликовала на Первом канале свой репортаж из больницы в Коммунарке. Ведущая лично побывала в учреждении и пообщалась с врачами.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения