Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что ее мать, член Совфеда от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке. Подробности ее болезни она раскрыла в публикации в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Вчера поднялась температура. Пока диагноз "вирусная пневмония"», — отметила журналистка. По ее словам, в настоящее время они ждут результатов анализов и не знают точно, коронавирус ли это или нет.

Собчак подчеркнула, что не контактировала с матерью две недели. Ведущая пояснила, что Нарусова была в подмосковном санатории, когда позвонила ей с просьбой вызвать скорую помощь.

Ранее член Совфеда Андрей Клишас, ссылаясь на разговор с Нарусовой, заявлял, что она сдала тест на коронавирус, и результате был отрицательный.

О госпитализации матери Собчак стало известно утром 26 марта. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта. Утверждалось, что у нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус.

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