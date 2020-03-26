Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что ее мать, член Совфеда от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке. Подробности ее болезни она раскрыла в публикации в Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Вчера поднялась температура. Пока диагноз "вирусная пневмония"», — отметила журналистка. По ее словам, в настоящее время они ждут результатов анализов и не знают точно, коронавирус ли это или нет.
Собчак подчеркнула, что не контактировала с матерью две недели. Ведущая пояснила, что Нарусова была в подмосковном санатории, когда позвонила ей с просьбой вызвать скорую помощь.
Ранее член Совфеда Андрей Клишас, ссылаясь на разговор с Нарусовой, заявлял, что она сдала тест на коронавирус, и результате был отрицательный.
О госпитализации матери Собчак стало известно утром 26 марта. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта. Утверждалось, что у нее взяли мазки для теста из-за подозрения на коронавирус.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения