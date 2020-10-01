Победившая на выборах уборщица приступила к работе и сказала звать ее Маринкой

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская, которая вступила в должность 1 октября и приступила к работе, сказала в своем первом интервью, что хочет остаться для односельчан Маринкой, а не Мариной Викторовной. Видео ее выступления публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Как общались, как раньше, так же пусть все и остается», — сказала Угодская в ответ на вопрос журналистки об амбициях в новой должности. Также она призналась, что немного волнуется и пока до конца не верит, что стала главой.

Кроме того, глава поселения рассказала, что уже ездила за новыми вещами и обновила свой гардероб. Вместе с тем она подчеркнула, что в обычные дни привыкла ходить в штанах, а платье надевает «только по праздникам».

Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе его предыдущего главы Николая Локтева. Сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.