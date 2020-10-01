Описан первый рабочий день победившей на выборах российской уборщицы

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения уборщица Марина Угодская вступила в должность, 1 октября наступил ее первый рабочий день. Об этом сообщили в администрации поселения, передает ТАСС.

В администрации также описали первый рабочий день Угодской. Сначала она вместе с главами других поселений встретится с главой Чухломского района Костромской области, а затем посетит концерт в честь Дня пожилого человека и выступит там с поздравительной речью. Она поехала в район на собственном автомобиле, потому что транспорт для глав не предусмотрен, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Угодская на несколько дней пропала, и ее не могли найти местные жители. Она призналась, что скрывалась от прессы по друзьям и знакомым и заявила, что не будет отказываться от должности. В первоочередные планы женщины входит строительство запруды возле села, в которой смогут купаться дети.

Марина Угодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения, она приняла участие в выборах по просьбе его предыдущего главы Николая Локтева. Сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Угодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.