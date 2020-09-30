Стало известно о прошлом победившей на выборах российской уборщицы

Представитель управления по вопросам внутренней политики Костромской области рассказала о прошлом российской уборщицы Марины Удгодской, победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам представителя управления, резонанс в СМИ вокруг избрания Удгодской «не очень понятен».

«СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе. Она знает проблемы сельского поселения, а люди знают ее», — пояснила она.

Марина Удгодская, проработавшая почти пять лет уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, приняла участие в выборах главы поселения по просьбе прежнего главы Николая Локтева. В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.