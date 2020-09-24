Победившая на выборах российская уборщица раскрыла свои планы

В Костромской области местная жительница Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения, раскрыла свои планы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, у нее появятся возможности решить какие-то вопросы. «Хочу, чтобы возможностей было больше, чтобы людям было комфортно все делать. Детскую площадку сделать, дороги», — сказала она.

На вопрос о том, как она оценивает работу своего бывшего главы администрации, женщина заявила, что он останется и будет помогать. Удгодская добавила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.

Она добавила, что у нее появятся возможности решить какие-то вопросы и что ее супруг и дети очень были рады за нее.

О победе Удгодской на выборах стало известно 23 сентября. За нее проголосовали 84 человека, а за главу поселения Николая Локтева — «46 где-то», рассказала Удгодская. Новая глава Повалихинского сельского поселения рассказала, что работала уборщицей четыре года. До вступления в должность, которое запланировано на 1 октября, она собирается продолжать работать уборщицей.