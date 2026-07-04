Обнародованы жуткие подробности расправы над ушедшей за грибами 12-летней Миланой

На теле убитой 12-летней Миланы в Ленобласти нашли более 30 ран на шее и груди

На теле 12-летней Миланы, ставшей жертвой 42-летнего Федора Мехнина, найдено более 30 ран на шее и груди. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, смерть девочки наступила от удушения. Судя по травмам на ее теле, Мехнин сначала удушил ее, а потом изрезал ножом. Кроме того, он пытался изнасиловать ее, однако на допросе рассказал, что не смог этого сделать. Также мужчина рассказал, что увидел школьницу и его заклинило. По его признанию, за несколько секунд он решил изнасиловать ее.

Милана была обнаружена в нескольких сотнях метров от одного из домов в СНТ «Захожье».

Ранее сообщалось, что убийца ушедшей за грибами в Ленинградской области 12-летней школьницы Миланы оказался членом правления СНТ.