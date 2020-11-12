Победившая на выборах уборщица прокомментировала информацию о своей отставке

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская опровергла информацию о своей отставке. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Удгодская отметила, что быть главой и отвечать за жизнь земляков — это очень сложная работа и большая ответственность. При этом она рассказала, что, хотя у нее раньше и было желание покинуть пост, сейчас ее поддерживают депутаты. Бывшая уборщица добавила, что глава района также пообещал помогать ей во всех вопросах.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Удгодская сложила полномочия. Отмечалось, что местный совет утвердил ее отставку с 19 ноября.

Марина Удгодская почти пять лет работала в администрации Повалихинского сельского поселения. Она приняла участие в выборах по просьбе его предыдущего главы Николая Локтева. Сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46. Удгодская вступила в должность 1 октября и приступила к работе. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ее победу, подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано.

Для россиянки это были не первые выборы: в 2015 года она избралась депутатом сельского совета от «Единой России». В графе об образовании указан профессиональный лицей №23 имени Ф.В. Чижова в поселке Анфимово.