Назван способ снизить риски дискредитации выборов в Госдуму

Партии с меньшими перспективами могут дискредитировать выборы в Госдуму в 2021 году. Избежать этого или снизить риски поможет создание атмосферы предельной открытости и прозрачности процесса, считает соучредитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, пишет РИА Новости.

По его словам, участвовать в выборах может 41 политическая партия, что создает условия для конкуренции. Однако те партии, которые, согласно опросам, имеют слабые перспективы прохождения в Госдуму, могут использовать тему легитимности выборов для оправдания своего поражения.

Брод утверждает, что необходимо создать широкую сеть наблюдения за избирательным процессом на всех этапах — от подготовки выборов до устранения проблем в процессе их проведения.

Также он рассказал об ожидаемой массированной критике нововведений в российской избирательной системе предстоящего электорального сезона — организации многодневного голосования и эксперимента с проведением дистанционного электронного голосования. «Главный новый фактор — заблаговременное декларирование нелегитимности выборов и призыв к международному сообществу к их непризнанию», — считает соучредитель НОМ.

Брод заключил, что дискредитация предстоящих парламентских выборов обусловлена попытками воздействия на российскую политику извне и стремлением отдельных политических сил заранее снять с себя ответственность за ожидаемый провал на выборах.