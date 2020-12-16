В Госдуме назвали отличительную черту последних выборов президента США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отличительную черту последних выборов президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин заявил, что результаты всех предыдущих американских выборов «признавались при любом результате», но в этот раз в США не смогли «завершить спектакль хорошим финалом». Депутат рассказал, что обычно в США голосование является хорошо поставленным действом с избранием коллегии выборщиков и конкуренцией претендентов за каждый голос. Однако сейчас, по его словам, кандидаты и партии отказываются признавать результаты голосования на основе фактов, которые говорят о невозможности проведения выборов таким образом.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.