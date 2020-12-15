Россия
 
Последние новости
Популярный телеведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой
Первый полет российского МС-21 с российскими ПД-14 показали на видео
Блогер предложил Макгрегору 50 миллионов долларов за бой
В Москве выпало почти 10 сантиметров снега 
В России начали стабилизировать цены на продукты
Ребенок потратил на игру 1,2 миллиона рублей с кредитной карты матери
Назван лучший горький шоколад
Украина обогнала Туркмению по уровню защиты русского языка
Бывший футболист сборной России оправдал ежемесячные траты в миллион рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 15 декабря.

В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — сказал Путин.

Он также отметил, что конструктивное российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить