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Кремль обозначил условия поздравления избранного президента США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jim Bourg / Reuters

Россия направит поздравления с победой на выборах президента США, когда об этом факте будет объявлено официально и завершится рассмотрение всех судебных исков. Соответствующие условия обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 23 ноября.

Песков отметил, что действующий президент должен признать итоги выборов.

9 ноября, комментируя отсутствие поздравлений от президента России Владимира Путина Джо Байдену, представитель Кремля призывал дождаться официального подведения итогов президентских выборов. Песков также выразил надежду на то, что со следующим лидером США удастся наладить диалог.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября. Между тем глава Госдепа Майк Помпео выразил уверенность в том, что в итоге действующий президент США Дональд Трамп будет назван победителем.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября.

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