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Песков прокомментировал отсутствие поздравлений от Путина Байдену

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Необходимо дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отсутствие поздравлений от Владимира Путина Джо Байдену. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.

«Разница очевидна — сейчас в США анонсировано юридическое оспаривание итогов», — отметил Песков.

Так он ответил на вопрос, почему Дональда Трампа российский лидер поздравлял сразу. Официальный представитель Кремля напомнил, что Путин не раз говорил об уважении к любому выбору американского народа.

«Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений», — заключил Песков.

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