Байден пообещал «обратить вспять» пандемию коронавируса

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в понедельник, 9 ноября, планирует назначить группу советников для выработки плана по борьбе с COVID-19. Об этом он сказал в ходе своего выступления с обращением к американскому народу. Трансляция ведется на сайте телеканала ABC News.

«Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию», — отметил политик.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он также предостерег Байдена от незаконных заявлений о победе на выборах главы государства.