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Байден оценил попытки Трампа оспорить исход выборов

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден оценил попытки действующего лидера страны Дональда Трампа оспорить исход выборов в стране. Выступление политика транслировал в YouTube телеканал CBS News.

Он напомнил, что избирательный штаб Трампа предпринял «десятки и десятки попыток» оспорить результаты выборов в правовом поле. По словам Байдена, попытки Трампа оспорить итоги выборов президента США, в том числе в судах, не увенчались успехом и фактически исчерпали себя.

Избранный лидер страны заявил, что претензии штаба Трампа были выслушаны и признаны безосновательными. «Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов», — заключил он.

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.

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