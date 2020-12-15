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В Белом доме отказались комментировать поздравление Байдену от Путина

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Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отказалась комментировать поздравление кандидату от Демократической партии США Джо Байдену с победой в президентских выборах от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких комментариев по этому поводу», — заявила она, добавив, что оставит возможность высказаться по этому поводу самому Дональду Трампу. По словам Макинэни, разговора между Трампом и Путиным после того, как российский президент поздравил Байдена, не было.

Ранее Путин поздравил Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.

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