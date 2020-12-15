Бывший посол США рассказал об отношении Байдена к дружбе с Путиным

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал об отношении избранного президента Штатов Джо Байдена к дружбе с российским президентом Владимиром Путиным. Его цитирует «Интерфакс».

«Разумеется, будут некоторые изменения по сравнению с президентом [Дональдом] Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. А Трамп действительно хотел стать его другом», — рассказал Макфол.

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Он также назвал второе отличие политики нового президента в отношении Москвы. По мнению дипломата, Байден будет «больше говорить о демократии и правах человека» в России и других странах.

Макфол предположил, что в целом команда демократа предпримет больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседями РФ: например, Молдавией, Украиной, Грузией. Он понадеялся, что Вашингтону и Москве удастся установить «более стабильные и рациональные отношения».

15 декабря Путин поздравил Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США еще 7 ноября — до официального объявления результатов голосования.

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