Кашель Байдена во время выступления насторожил зрителей

Кашель избранного президента США Джозефа Байдена во время его выступления по поводу итогов голосования выборщиков насторожил зрителей и журналистов, комментировавших речь политика в социальных сетях. На это обратил внимание британский таблоид The Daily Mail во вторник, 15 декабря.

Один из пользователей посчитал, что демократ прокашлялся 17 раз за 14 минут выступления. Другой посоветовал Байдену выпить воды и не пугать избирателей. Женщина, в профиле у которой указано, что она медик, напомнила, что по правилам борьбы с эпидемией коронавируса кашлять нужно не в кулак, как это делал Байден, а в сгиб локтя.

Политический обозреватель канала NPR Скотт Детроу отметил, что избранному президенту свойственно прокашливаться во время выступлений, но в этот раз он делал это чаще, чем когда-либо.

Во время прямой трансляции общения с журналистами Байден прокомментировал свое состояние: он сказал, что немного простудился. Его штаб сообщает, что политик совсем недавно — 12 декабря — проходил тестирование на коронавирус SARS-CoV-2, и тест показал отрицательный результат.

Ранее 15 декабря стало известно, что Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он завоевал 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов выборщиков. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.