В России обсудили практики обучения независимых наблюдателей к выборам

В России в ближайшее время начнут масштабную программу обучения независимых наблюдателей к выборам в Госдуму в 2021 году. В преддверии нее эксперты, общественные деятели и представители общественных палат регионов страны обсудили наиболее успешные практики в этой сфере. Материалы онлайн-семинара от Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максима Григорьева, в стране всегда старались не отказывать никому в возможности наблюдать за выборами. Такие принципы будут соблюдены и в период проведения предстоящих избирательных кампаний.

О необходимости расширения во времени независимого общественного наблюдения заявил профессор кафедры истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук Андрей Зайцев. Он подчеркнул, что днем голосования ограничивать наблюдение на выборах не совсем правильно, оно должно осуществляться на всех этапах кампании.

В свою очередь исполнительный директор тамбовского отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев добавил, что стоит рассмотреть и расширение полномочий общественного наблюдателя. По его мнению, это поспособствует борьбе с распространителями недостоверной информации о выборах.

В Республике Коми руководитель аппарата Общественной палаты Александра Афонина предложила привлекать в пул общественных наблюдателей тех, кто скептически настроен в отношении института выборов. «У них была прямая возможность убедиться, что все процедуры прозрачны. Очень многие сомневающиеся остались с нами и на Единый день голосования», — поделилась эксперт опытом региона.

А в Воронежской области рассказали о планах в следующем году при обучении опробовать технологию деловых игр с применением модельных ролей: наблюдателей, членов комиссий, провокаторов, избирателей и других.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод заключил, что ключевыми направлениями работы станут совершенствование методики подготовки наблюдателей, презентация актуальных информационно-аналитических материалов, расширение и укрепление деятельности региональных экспертов, в том числе в соцсетях.