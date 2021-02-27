«Зенит» в большинстве упустил победу над «Ростовом»

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 февраля, и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голом отметился Далер Кузяев. Кроме того, мяч в свои ворота забил защитник «Ростова» Николай Поярков. У гостей дублем отметился Али Соу. В начале второго тайма ростовчане остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Максим Осипенко.

Победа позволила «Зениту» набрать 42 очка, команда продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе «Ростова» 33 очка, команда находится на пятом месте.

«Зенит» в следующем туре 8 марта на выезде сыграет с «Рубином». «Ростов» двумя днями раньше дома примет «Сочи».