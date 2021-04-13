Столкнувшегося с расизмом вратаря «Локомотива» наказали за оскорбления

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме наказан за оскорбительные жесты в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе железнодорожников и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По ходу матча Гильерме столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков «Спартака». Бразилец в свою очередь показал неприличный жест: он поднес бутылку к паху.

Решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Гильерме отстранен на два матча. «Локомотиву» предстоят матчи с «Ростовом» и «Тамбовом».

КДК РФС не оставил без внимания и поведение болельщиков красно-белых. «Спартак» должен будет условно провести один матч без зрителей.

«Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает третью строчку.