ЦСКА обыграл «Ротор» и поднялся на четвертое место в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На первой добавленной к первому тайму минуте счет открыл полузащитник Чидера Эджуке. На 70-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Саломон Рондон.

Таким образом, после 25 матчей ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Ротор» занимает 14-е место, имея в активе 18 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 54 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Сочи» 18 апреля, а «Ротор» дома сыграет с московским «Динамо» 17 апреля.

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