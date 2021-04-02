Олич подписал контракт с ЦСКА

Хорватский футбольный тренер Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Как стало известно изданию, соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. О назначении Олича на пост главного тренера стало известно еще 23 марта.

Ожидается, что Олич будет руководить ЦСКА уже в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», который состоится 4 апреля. Хорват сменил на посту белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Олич защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.