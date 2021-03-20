ЦСКА договорился с новым главным тренером

Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с бывшим футболистом клуба Ивицей Оличем. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Хорватский специалист в ближайшее время возглавит московский клуб. По информации источника издания, ЦСКА уже согласовывает детали соглашения с новым главным тренером. О подписании контракта должно быть объявлено в скором времени.

Таким образом, 41-летний Олич сменит белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Последний должен покинуть клуб. В его кандидатуре заинтересован «Краснодар».

Олич защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол за красно-синих. Он трижды становился чемпионом России, а также завоевал в составе армейцев Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.