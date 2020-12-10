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Тренера ЦСКА в пятый раз подряд признали лучшим в Белоруссии

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Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко
Фото: Public Domain / Wikimedia

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим в Белоруссии по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Специалист получил награду в пятый раз подряд. У футболистов титула впервые был удостоен нападающий БАТЭ Максим Скавыш. Победители получат памятные статуэтки.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) на четвертом месте и получил право выступить в Лиге Европы, однако потерял шансы на выход в плей-офф. В нынешнем чемпионате страны армейцы после 17 туров находятся на третьей позиции в турнирной таблице.

27 ноября Гончаренко раскритиковал решение форварда ЦСКА и соотечественника Ильи Шкурина. Нападающий отказался выступать за сборную Белоруссии «при режиме Лукашенко».

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