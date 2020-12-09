ЦСКА отправит на матч Лиги Европы усеченный состав

Московский ЦСКА отправится на заключительный матч группового этапа Лиги Европы без ряда игроков. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте красно-синих.

ЦСКА объявил о выздоровлении бразильского защитника команды Бруно Фукса. Однако, футболист не отправился в Загреб, где пройдет заключительная встреча группового этапа против местного «Динамо». Также в сообщении пресс-службы указывается, что команда Виктора Гончаренко выступит 10 декабря в усеченном составе.

ЦСКА лишился шансов на выступление в плей-офф Лиги Европы. Москвичи замыкают турнирную таблицу группы K, имея в своем активе только три очка. Лидер квартета — загребское «Динамо». В активе хорватского клуба 11 очков. На второй строчке расположился австрийский «Вольфсберг» (семь очков), третье место занимает «Фейеноорд» с пятью очками.

В пятом туре ЛЕ ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу австрийского клуба.