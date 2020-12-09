Бразилец из сборной России назвал причину смены гражданства

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес назвал причину смены гражданства. Его слова приводит КП.

«Я это сделал ради ЦСКА. В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал ради футбола. Я не хочу никого обманывать», — заявил Фернандес. Он вспомнил, что впервые услышал об этом предложении от гендиректора ЦСКА Романа Бабаева и бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого. При этом защитник добавил, что перед принятием решения попросил совета у родственников.

В этом сезоне Фернандес был признан «Джентльменом года». Основными критериями для определения победителя являются положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам.

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны. В 2016-м защитник оформил российское гражданство и получил право выступать за сборную. Он дебютировал в октябре 2017-го и принял участие в чемпионате мира-2018, где в составе команды добрался до четвертьфинала турнира.

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