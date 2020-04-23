Стало известно об отказе бразильца из сборной России «Реалу» в пользу ЦСКА

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, что в 2012 году его клиент выбирал между переходом в московскую команду и мадридский «Реал». Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram журналиста Фабио Алейшо.

Машаду вспомнил, что оба клуба предложили одинаковую цену за Фернандеса, однако защитник предпочел поехать в Россию. «Я думал, что там он пробудет два месяца. Однако с ним вообще не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за национальную команду», — добавил агент.

Фернандес выступает в ЦСКА с 2012 года. В составе красно-синих он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны. В 2016-м защитник оформил российское гражданство и получил право выступать за сборную. Он дебютировал в октябре 2017-го и принял участие в чемпионате мира-2018, где в составе команды добрался до четвертьфинала турнира.

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