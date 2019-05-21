Бразилец из сборной России заинтересовал европейский клуб

Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении российского защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом сообщает COPE.

28-летний футболист бразильского происхождения рассматривается в качестве замены Хуанфрану Торресу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 26 миллионов евро.

7 мая сообщалось, что Фернандес может продолжить карьеру в «Зените». По информации «Чемпионат.com», руководство столичного клуба рассматривало вариант продажи игрока на случай, если команде не удастся пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

За тур до конца чемпионата России ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 48 очков. Отставание от замыкающего тройку лидеров «Локомотива» составляет пять очков. Таким образом, армейцы потеряли шансы попасть в Лигу чемпионов. Фернандес провел 27 матчей, забил один гол и отметился шестью результативными передачами в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам чемпионата Испании «Атлетико» стал серебряным призером. Команда Диего Симеоне обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В 2016-м Фернандес оформил российское гражданство и получил право выступать за сборную. Он дебютировал за команду в октябре 2017-го. Игрок пропустил Кубок конфедераций-2017 по причине травмы, но принял участие в чемпионате мира-2018, где вместе в составе сборной добрался до четвертьфинала.

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