Бразильцы из сборной России потренировались в чтении русских скороговорок

Московские ЦСКА и «Локомотив» выпустили совместный промо-ролик к матчу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео появилось в Twitter-аккаунте армейцев.

На видео вратарь «Локомотива» Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес пытались прочитать русские скороговорки. Оба бразильца справились с задачей.

Матч между командами состоится в 28 июля. Он начнется в 19:00 по московскому времени.

Бразильцы Гильерме и Фернандес выступают за сборную России по футболу. В ноябре прошлого года в национальную команду был вызван третий представитель южноамериканской страны — нападающий «Краснодара» Ари.

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