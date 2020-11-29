Черчесов отреагировал на оскорбления фанатов ЦСКА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов ЦСКА. Слова специалиста прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

57-летний наставник национальной команды намерен попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказаться от санкций в отношении ЦСКА из-за поведения болельщиков во время матча Лиги Европы против «Фейеноорда». В ходе матча еврокубка фанаты армейского клуба позволили себе оскорбительные высказывания в адрес тренера сборной. При этом Черчесов заметил, что у фанатов «есть свой взгляд на вещи».

Матч ЦСКА и голландского клуба 26 ноября, и завершился со счетом 0:0. Российский клуб с тремя очками занимает последнее место в группе, но еще не потерял шансы на выход в плей-офф.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Федора Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.

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