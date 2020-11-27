Болельщики ЦСКА называли Черчесова «усатой свиньей» во время матча Лиги Европы

Болельщики ЦСКА оскорбляли главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время матча Лиги Европы против «Фейеноорда». Об этом сообщает Sport24.

Фанаты скандировали кричалку с текстом «Оле, ола, усатая свинья». Кроме того, в отношении тренера звучали речевки нецензурного содержания.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы прошел в Москве в четверг, 26 ноября, и завершился со счетом 0:0. ЦСКА с тремя очками занимает последнее место в группе, но еще не потерял шансы на выход в плей-офф.

24 ноября Черчесов в эфире «Матч ТВ» сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Федора Чалова. Он заявил, что Заболотный смотрится на поле лучше, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Кроме того, тренер отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.