Черчесов объяснил выход на поле «бездарного» Заболотного в матче с Сербией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» объяснил выход на поле в матче Лиги наций против Сербии нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Черчесов заявил, что Заболотный приносит больше пользы команде, чем форвард ЦСКА Федор Чалов. «По мне лучше "бездарный" Заболотный, пусть не обижается, это вы его так называете, чем талантливый, который ничего не делает», — подчеркнул специалист.

Ранее 24 ноября Черчесов рассказал о своем шоке после разгрома от Сербии. По словам тренера, произошедшее нужно переосмыслить.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября, встреча завершилась со счетом 5:0. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в своей группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.