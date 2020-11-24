Черчесов рассказал о шоке после разгрома от Сербии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал о реакции на разгромное поражение команды от Сербии в матче Лиги наций.

Черчесов заявил, что не подал в отставку после встречи, потому что этого не следовало делать. «Это одна игра, которая, конечно, безобразно сыграна, и те, кто за нас болел, остались недовольны, и прежде всех я сам был шокирован этим результатом», — пояснил специалист.

Тренер добавил, что произошедшее нужно переосмыслить. «У нас есть глобальная задача, которую мы решили, — это выход на чемпионат Европы, есть матчи Лиги наций, в которых мы заняли второе место», — подчеркнул Черчесов.

Он заметил, что обидно было пропустить вперед в турнирной таблице Венгрию, так как с ней россияне сыграли вничью дома (0:0) и добились победы на выезде (3:2).

На пресс-конференции после матча с Сербией Черчесов заявил, что не виноват в плохом выступлении команды. Его возмутили вопросы журналистов о возможной отставке.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября, встреча завершилась со счетом 5:0. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в своей группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.