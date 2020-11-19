Сборная России пропустила пять безответных мячей от Сербии в Лиге наций

Сборная России уступила команде Сербии в матче шестого тура Лиги наций, пропустив пять безответных мячей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сербы четырежды поразили ворота Маринато Гильерме еще в первом тайме. Счет открыл Неманья Радонич, дублем отметился форвард мадридского «Реала» Лука Йович, и еще одним мячом в первые 45 минут отметился Душан Влахович. Во втором тайме сербская команда увеличила разрыв в счете. На 64-й минуте гол забил Филип Младенович. Окончательный счет — 0:5.

Сборная России провела последний матч в 2020 году и лишилась возможности выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Для защитника Юрия Жиркова встреча стала 100-й в составе национальной команды.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Станислава Черчесова одержали две победы, потерпели два поражения и две встречи сыграли вничью.